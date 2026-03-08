Венесуэла поставила США золото на 100 млн долларов

Соединённые Штаты и Венесуэла провернули неожиданную сделку на фоне сохраняющейся напряжённости. В пятницу из Венесуэлы поступило золото на 100 миллионов долларов, об этом в Fox News сообщил министр внутренних дел США Дуглас Бергам.

Речь идёт о поставке драгоценного металла. Он предназначен для промышленных нужд и коммерческого использования.

Ранее сообщалось, что Венесуэла направит в США от 650 до 1000 килограммов золота. Согласно договорённостям, государственная компания Minerven поставит драгоценный металл трейдеру Trafigura, который передаст слитки на американские аффинажные заводы, конечное содержание золота должно быть не менее 98%.