8 марта, 18:03

Собянин сообщил о третьем беспилотнике, сбитом на пути к Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении ещё одного беспилотника, летевшего на столицу. Пост об этом опубликован в его канале в MAX.

По словам главы столицы, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Беспилотник атаковал нефтебазу в Армавире, на объекте начался пожар
Беспилотник атаковал нефтебазу в Армавире, на объекте начался пожар

Об уничтожении первого беспилотника, летевшего на столицу, стало известно сегодня около 17:30 по Москве. Второй был подбит десять минут спустя.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

