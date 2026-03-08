Собянин сообщил о третьем беспилотнике, сбитом на пути к Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении ещё одного беспилотника, летевшего на столицу. Пост об этом опубликован в его канале в MAX.
По словам главы столицы, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Об уничтожении первого беспилотника, летевшего на столицу, стало известно сегодня около 17:30 по Москве. Второй был подбит десять минут спустя.
