Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 марта, 19:16

Пропавший с радаров после сигнала бедствия Boeing рейса Тюмень — Нячанг летал с 1991 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fifg

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fifg

Пассажирский лайнер, летевший из Тюмени в Нячанг, который подал сигнал бедствия у берегов Мьянмы, летает уже 35 лет. Его первый полёт состоялся в 1991 году. Об этом рассказал источник в авиадиспетчерских кругах.

«Первый полёт данный самолёт — Boeing 767-300ER — совершил в декабре 1991 году и с тех пор находится в эксплуатации», приводит слова источника ТАСС.

Ространснадзор нашёл нарушения в работе авиакомпании Azur Air
Ространснадзор нашёл нарушения в работе авиакомпании Azur Air

Напомним, пассажирский самолёт авиакомпании Azur Air вылетел из Тюмени вечером. В районе города Янгон пилоты активировали аварийный код 7700. Предварительная причина — неполадки с двигателем.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • таиланд
  • Авиаперелеты
  • Общество
  • Тюменская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar