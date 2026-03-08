Пропавший с радаров после сигнала бедствия Boeing рейса Тюмень — Нячанг летал с 1991 года

Пассажирский лайнер, летевший из Тюмени в Нячанг, который подал сигнал бедствия у берегов Мьянмы, летает уже 35 лет. Его первый полёт состоялся в 1991 году. Об этом рассказал источник в авиадиспетчерских кругах.

«Первый полёт данный самолёт — Boeing 767-300ER — совершил в декабре 1991 году и с тех пор находится в эксплуатации», — приводит слова источника ТАСС.

Напомним, пассажирский самолёт авиакомпании Azur Air вылетел из Тюмени вечером. В районе города Янгон пилоты активировали аварийный код 7700. Предварительная причина — неполадки с двигателем.