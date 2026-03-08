При атаках ВСУ в Белгородской области пострадали трое мужчин

Украинские формирования продолжают обстреливать приграничные территории Белгородской области. В результате двух атак 8 марта пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

В Краснояружском округе дрон ударил по автомобилю в районе посёлка Степное. Ранения получили двое бойцов подразделения «Орлан». У одного диагностированы осколочные ранения головы и плеча, у второго — баротравма. После помощи в ЦРБ их отпустили на амбулаторное лечение. Машина повреждена.

В Шебекинском округе FPV-дрон атаковал частный дом в селе Мешковое. Мужчину с минно-взрывной травмой скорая увезла в белгородскую горбольницу № 2. В доме выбиты стёкла, посечены фасад, забор, гараж и автомобиль.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области на участке автодороги Шебекино — Белгород в результате взрыва беспилотника пострадали два человека. Дрон ВСУ сдетонировал рядом с автомобилем, женщина получила осколочные ранения грудной клетки, ног и травму глаза, её доставили в Шебекинскую ЦРБ.