Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 марта, 20:12

Нижегородский магазин извинился за отказ продавать мальчику цветы и подарил два букета

В Нижнем Новгороде цветочный магазин «База цветов», ранее отказавшийся продавать мальчику букет для матери, принёс извинения и подарил семье два больших букета. Об этом сообщает «Рен-ТВ».

Справедливость восторжествовала: маленький Елисей подарил маме цветы. Видео © Telegram / РЕН ТВ | Новости

Курьер доставил две коробки с цветами, поблагодарил юного Елисея и отметил, что подобные ситуации помогают магазину получать ценную обратную связь от клиентов. На появившихся в Сети кадрах мальчик приоткрывает коробки, достаёт один из букетов и поздравляет маму с 8 Марта.

Как сохранить букет «живым» после 8 Марта — топ-3 способов, о которых вы не подозревали
Как сохранить букет «живым» после 8 Марта — топ-3 способов, о которых вы не подозревали

Напомним, маленький житель Нижнего Новгорода Елисей едва не остался без возможности поздравить маму с 8 Марта. Мальчику отказались продавать цветы в магазине, посчитав его слишком юным для такой покупки. История быстро приобрела резонанс, а за паренька вступились бойцы с передовой СВО.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram / РЕН ТВ | Новости

Юрий Лысенко
  • Новости
  • 8 марта
  • Дети
  • Общество
  • Нижегородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar