Нижегородский магазин извинился за отказ продавать мальчику цветы и подарил два букета

В Нижнем Новгороде цветочный магазин «База цветов», ранее отказавшийся продавать мальчику букет для матери, принёс извинения и подарил семье два больших букета. Об этом сообщает «Рен-ТВ».

Справедливость восторжествовала: маленький Елисей подарил маме цветы. Видео © Telegram / РЕН ТВ | Новости

Курьер доставил две коробки с цветами, поблагодарил юного Елисея и отметил, что подобные ситуации помогают магазину получать ценную обратную связь от клиентов. На появившихся в Сети кадрах мальчик приоткрывает коробки, достаёт один из букетов и поздравляет маму с 8 Марта.

Напомним, маленький житель Нижнего Новгорода Елисей едва не остался без возможности поздравить маму с 8 Марта. Мальчику отказались продавать цветы в магазине, посчитав его слишком юным для такой покупки. История быстро приобрела резонанс, а за паренька вступились бойцы с передовой СВО.