Огненный шар повредил жилые дома в Германии
Вечером 8 марта фрагменты метеорита повредили крыши жилых домов в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на юго-западе Германии. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на полицию.
Метеорит в Германии. Видео © Х / Unwetter-Freaks
Около 21:00 по московскому времени в районе Гюльс города Кобленц раскалённое небесное тело попало в крышу жилого дома. Пострадавших нет, на месте работают пожарные и полиция. Повреждения также зафиксированы в регионах Хунсрюк и Айфель. Правоохранители заверили, что опасность миновала.
Ранее таможенники поймали иностранца, пытавшегося вывезти из России фрагменты метеорита, упавшего в Рязанской области в 2003 году. Мужчина собирался вылететь из московского аэропорта Домодедово в Дубай и уже проходил через «зелёный коридор», когда его остановили сотрудники таможни.
Обложка © Х / Unwetter-Freaks