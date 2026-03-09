Огненный шар повредил жилые дома в Германии

Вечером 8 марта фрагменты метеорита повредили крыши жилых домов в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на юго-западе Германии. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на полицию.

Метеорит в Германии. Видео © Х / Unwetter-Freaks

Около 21:00 по московскому времени в районе Гюльс города Кобленц раскалённое небесное тело попало в крышу жилого дома. Пострадавших нет, на месте работают пожарные и полиция. Повреждения также зафиксированы в регионах Хунсрюк и Айфель. Правоохранители заверили, что опасность миновала.

Ранее таможенники поймали иностранца, пытавшегося вывезти из России фрагменты метеорита, упавшего в Рязанской области в 2003 году. Мужчина собирался вылететь из московского аэропорта Домодедово в Дубай и уже проходил через «зелёный коридор», когда его остановили сотрудники таможни.