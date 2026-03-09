Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 марта, 02:10

Первая группа россиян с круизных лайнеров выехала из Дохи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Felipe Sanchez

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Felipe Sanchez

Российские туристы, застрявшие на круизных лайнерах в Катаре, начали покидать страну. Первая группа из 74 человек выехала из порта Дохи на двух автобусах в направлении сухопутной границы с Саудовской Аравией. Об этом сообщили ТАСС пассажиры с лайнера Celestyal Journey.

Путешественников сопровождают представители посольства РФ. В дипмиссии ранее уточнили, что авиакомпания Qatar Airways планирует 9 марта выполнить рейс из Дохи в Москву по безопасному коридору. В приоритете — пассажиры с детьми, пожилые люди, нуждающиеся в медпомощи, и те, кто не смог улететь 28 февраля.

Африканские авиакомпании сильнее всех пострадали от войны в Иране
Африканские авиакомпании сильнее всех пострадали от войны в Иране

Ранее сообщалось, что с начала недели из стран Ближнего Востока в Россию удалось вернуть около 30 тысяч туристов. Рейсы для возвращения домой выполняются до 10 марта, полностью процесс закроют 14 марта. Пик застрявших пришёлся на ОАЭ.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • катар
  • Саудовская Аравия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar