Первая группа россиян с круизных лайнеров выехала из Дохи
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Felipe Sanchez
Российские туристы, застрявшие на круизных лайнерах в Катаре, начали покидать страну. Первая группа из 74 человек выехала из порта Дохи на двух автобусах в направлении сухопутной границы с Саудовской Аравией. Об этом сообщили ТАСС пассажиры с лайнера Celestyal Journey.
Путешественников сопровождают представители посольства РФ. В дипмиссии ранее уточнили, что авиакомпания Qatar Airways планирует 9 марта выполнить рейс из Дохи в Москву по безопасному коридору. В приоритете — пассажиры с детьми, пожилые люди, нуждающиеся в медпомощи, и те, кто не смог улететь 28 февраля.
Ранее сообщалось, что с начала недели из стран Ближнего Востока в Россию удалось вернуть около 30 тысяч туристов. Рейсы для возвращения домой выполняются до 10 марта, полностью процесс закроют 14 марта. Пик застрявших пришёлся на ОАЭ.
