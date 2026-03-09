Первая группа россиян с круизных лайнеров выехала из Дохи

Российские туристы, застрявшие на круизных лайнерах в Катаре, начали покидать страну. Первая группа из 74 человек выехала из порта Дохи на двух автобусах в направлении сухопутной границы с Саудовской Аравией. Об этом сообщили ТАСС пассажиры с лайнера Celestyal Journey.

Путешественников сопровождают представители посольства РФ. В дипмиссии ранее уточнили, что авиакомпания Qatar Airways планирует 9 марта выполнить рейс из Дохи в Москву по безопасному коридору. В приоритете — пассажиры с детьми, пожилые люди, нуждающиеся в медпомощи, и те, кто не смог улететь 28 февраля.

Ранее сообщалось, что с начала недели из стран Ближнего Востока в Россию удалось вернуть около 30 тысяч туристов. Рейсы для возвращения домой выполняются до 10 марта, полностью процесс закроют 14 марта. Пик застрявших пришёлся на ОАЭ.