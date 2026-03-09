Американская ракета Patriot ушла с курса и ударила по жилому району Манамы
Американская зенитная ракета Patriot MIM-104 сошла с курса и упала в густонаселённый квартал столице Бахрейна Манаме. Боеприпас запустили с военной базы США. Об этом сообщил турецкий телеканал TRT Haber.
Ракета США упала в Манаме. Видео © X / Kamalraj Singh
В соцсетях появились видео с места происшествия. По предварительным данным, после падения ракеты есть пострадавшие. Военные специалисты выясняют обстоятельства сбоя.
Официальные власти Бахрейна пока не прокомментировали инцидент и не назвали причины аварии.
Ранее в Саудовской Аравии снаряд упал на жилой район в провинции Аль-Хардж к востоку от Эр-Рияда. В результате погибли два человека — граждане Индии и Бангладеш. Ещё 12 человек получили ранения — все они граждане Бангладеш.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
Обложка © X / Kamalraj Singh