РФ призывает к прекращению войны на Ближнем Востоке в проекте резолюции СБ ООН

Россия выступит с новой инициативой в Совете Безопасности ООН на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Москва подготовила проект резолюции, который призывает стороны немедленно остановить боевые действия. О подготовке документа сообщил ТАСС со ссылкой на информированный источник.

В проекте отмечена необходимость срочного прекращения военной активности и недопущения дальнейшего обострения ситуации.

«Совет Безопасности призывает все стороны немедленно прекратить свою военную деятельность и воздерживаться от дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке и за его пределами», – говорится в документе.

Кроме того, в тексте резолюции подчёркивается необходимость защиты мирного населения. Авторы проекта указали, что Совет Безопасности осуждает любые атаки на гражданских лиц и объекты гражданской инфраструктуры и призывает обеспечить их безопасность.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров напомнил об инициативе президента Владимира Путина собрать саммит постоянных членов Совбеза ООН. По словам министра, идея обсуждалась ещё до пандемии, но сейчас, на фоне мировой турбулентности, стала особенно актуальной. Лавров считает, что встреча «пятёрки» могла бы помочь снизить международную напряжённость.