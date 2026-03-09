Мелони неудачно пыталась оправдать удар США по Ирану

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони оказалась в неловкой ситуации в прямом эфире телеканала Rete 4. Ведущий Марио Джордано уличил политика во лжи, когда она пыталась оправдать удар США по Ирану.

В интервью Мелони заявила, что нападение стало результатом «провала дипломатии». Ведущий уточнил: означает ли это, что на момент атаки дипломатии уже не оставалось места. Премьер-министр попыталась оправдаться, сославшись на то, что Италия не участвовала в переговорах, а Тегеран якобы затягивал процесс.

«Нет, послушайте, я не за столом переговоров. Речь идёт о том, что Иран явно затягивал процесс, но, на самом деле, не было достаточно возможностей для достижения соглашения», – сказала Мелони.

Реакция ведущего и выражение лица Мелони вызвали бурю комментариев в соцсетях. Пользователи отметили, что ответ премьера выглядел неубедительно, и многие усомнились в её аргументации относительно роли Италии в дипломатическом процессе.

Ранее Life.ru писал, что Швейцария обвинила США и Израиль в нарушении международного права из-за ударов по Ирану. Министр обороны страны Мартин Пфистер подчеркнул, что атаки союзников противоречат запрету на применение силы и призвал остановить насилие. Он добавил, что Швейцария пыталась поддерживать дипломатические каналы с Ираном, но не все усилия увенчались успехом.