Система ПВО России перехватила более 160 украинских дронов за ночь

Минобороны России сообщило о масштабной ночной операции ПВО: за период с 23:00 8 марта до 07:00 9 марта были перехвачены и уничтожены 163 украинских беспилотника. Российские средства противовоздушной обороны сработали на территории нескольких регионов и акватории Чёрного и Азовского морей.

По данным ведомства, 54 аппарата были уничтожены над Брянской областью, 47 – над Крымом, 16 – над Краснодарским краем, 11 – над Калужской областью, восемь – над Новгородской областью, пять – над Белгородской областью, четыре – над Чёрным морем, ещё четыре – над Смоленской областью. По три БПЛА сбили над Воронежской областью и Адыгеей. По два беспилотника уничтожили над Ростовской областью и Азовским морем, по одному – над Астраханской, Волгоградской, Орловской и Тверской областями.