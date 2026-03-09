Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 марта, 04:57

Система ПВО России перехватила более 160 украинских дронов за ночь

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Минобороны России сообщило о масштабной ночной операции ПВО: за период с 23:00 8 марта до 07:00 9 марта были перехвачены и уничтожены 163 украинских беспилотника. Российские средства противовоздушной обороны сработали на территории нескольких регионов и акватории Чёрного и Азовского морей.

По данным ведомства, 54 аппарата были уничтожены над Брянской областью, 47 – над Крымом, 16 – над Краснодарским краем, 11 – над Калужской областью, восемь – над Новгородской областью, пять – над Белгородской областью, четыре – над Чёрным морем, ещё четыре – над Смоленской областью. По три БПЛА сбили над Воронежской областью и Адыгеей. По два беспилотника уничтожили над Ростовской областью и Азовским морем, по одному – над Астраханской, Волгоградской, Орловской и Тверской областями.

Последствия ночного налёта дронов ВСУ на земле продолжают уточняться.

Аэропорты Сочи, Краснодара и Геленджика открыли для полётов
Аэропорты Сочи, Краснодара и Геленджика открыли для полётов

Ранее Life.ru писал, что падение украинского БПЛА стало причиной возгорания пустующего пансионата в сочинском Лоо. Пожар начался с кровли, но, к счастью, обошёлся без пострадавших. На месте работали 12 человек, которые и ликвидировали огонь на площади 20 квадратных метров.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar