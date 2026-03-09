Система ПВО России перехватила более 160 украинских дронов за ночь
Обложка © Минобороны России
Минобороны России сообщило о масштабной ночной операции ПВО: за период с 23:00 8 марта до 07:00 9 марта были перехвачены и уничтожены 163 украинских беспилотника. Российские средства противовоздушной обороны сработали на территории нескольких регионов и акватории Чёрного и Азовского морей.
По данным ведомства, 54 аппарата были уничтожены над Брянской областью, 47 – над Крымом, 16 – над Краснодарским краем, 11 – над Калужской областью, восемь – над Новгородской областью, пять – над Белгородской областью, четыре – над Чёрным морем, ещё четыре – над Смоленской областью. По три БПЛА сбили над Воронежской областью и Адыгеей. По два беспилотника уничтожили над Ростовской областью и Азовским морем, по одному – над Астраханской, Волгоградской, Орловской и Тверской областями.
Последствия ночного налёта дронов ВСУ на земле продолжают уточняться.
Ранее Life.ru писал, что падение украинского БПЛА стало причиной возгорания пустующего пансионата в сочинском Лоо. Пожар начался с кровли, но, к счастью, обошёлся без пострадавших. На месте работали 12 человек, которые и ликвидировали огонь на площади 20 квадратных метров.
