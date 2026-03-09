Бывшая лыжница сборной СССР, чемпионка мира 1987 года Антонина Ордина, много лет живущая в Швеции, сравнила уровень жизни в двух странах. Её слова приводит Sport24.

По словам спортсменки, сейчас в Швеции всё не так хорошо, как кажется: зарплаты и пенсии маленькие, цены выросли, особенно после пандемии, многие магазины закрываются, люди теряют работу. При этом она считает, что Россия, несмотря на трудные времена, сейчас развивается.

«Хоть сейчас и тяжёлые времена. Но по сравнению с тем упадком, который происходит в Швеции, Россия живёт и развивается», — добавила чемпионка мира 1987 года.

С 1994 года Ордина выступала за сборную Швеции, а после завершения карьеры работала в шведской полиции.

Виновной в своих бедах Швеция, разумеется, считает Россию. Ранее шведская разведка в ежегодном докладе заявила, что угроза со стороны РФ вновь выросла. Вместе с тем утверждается, что Москва и Пекин совершенствуют инструменты гибридного и экономического воздействия.