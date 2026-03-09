Владимир Путин
Регион
9 марта, 07:01

Россиянам объяснили, можно ли предвидеть развитие аллергии в зрелом возрасте

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Аллергия может впервые проявиться во взрослом возрасте — такую форму называют латентной, предупредила врач-аллерголог Екатерина Андреева. По её словам, предсказать возникновение недуга до наступления сезона невозможно, хотя работа над решением проблемы уже ведётся.

Любителям натираться хреном ради похудения объяснили, как реально работают специи
«Учёные работают над изобретением тест-систем, которые научатся замечать в крови или в другом биологическом материале минимальные концентрации воспалительных веществ, которые запускают аллергию до того, как проявятся симптомы», — обнадёжила медик.

Однако если поллиноз уже возник, симптомы будут повторяться при каждом контакте с аллергеном. Для своевременного лечения проводят кожные пробы или тесты на специфические IgE. В сложных случаях используют аллергочипы (Alex2, ISAC, ProAllergy, Protia), которые проверяют реакцию сразу на множество аллергенных белков, отметила собеседница «Газеты.ru».

Не только весеннее обострение: какие 5 заболеваний обостряются в марте и могут застать врасплох
Ранее президенту России Владимиру Путину представили уникальную отечественную вакцину от аллергии на пыльцу берёзы и перекрёстные пищевые аллергены (яблоко, персик, арахис, соя). Разработка принципиально отличается от существующих методов: курс лечения составляет всего 3-5 инъекций, а риски побочных эффектов значительно ниже.

Борис Эльфанд
