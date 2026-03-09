Россиянам объяснили, можно ли предвидеть развитие аллергии в зрелом возрасте

Аллергия может впервые проявиться во взрослом возрасте — такую форму называют латентной, предупредила врач-аллерголог Екатерина Андреева. По её словам, предсказать возникновение недуга до наступления сезона невозможно, хотя работа над решением проблемы уже ведётся.

«Учёные работают над изобретением тест-систем, которые научатся замечать в крови или в другом биологическом материале минимальные концентрации воспалительных веществ, которые запускают аллергию до того, как проявятся симптомы», — обнадёжила медик.

Однако если поллиноз уже возник, симптомы будут повторяться при каждом контакте с аллергеном. Для своевременного лечения проводят кожные пробы или тесты на специфические IgE. В сложных случаях используют аллергочипы (Alex2, ISAC, ProAllergy, Protia), которые проверяют реакцию сразу на множество аллергенных белков, отметила собеседница «Газеты.ru».

Ранее президенту России Владимиру Путину представили уникальную отечественную вакцину от аллергии на пыльцу берёзы и перекрёстные пищевые аллергены (яблоко, персик, арахис, соя). Разработка принципиально отличается от существующих методов: курс лечения составляет всего 3-5 инъекций, а риски побочных эффектов значительно ниже.