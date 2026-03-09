Владимир Путин
Регион
9 марта, 07:24

Шведский Swedbank массово блокирует оплату российских виз для жителей Эстонии

Обложка © Life.ru

Швеция внезапно ввела санкции против жителей Эстонии из-за России. Теперь население страны не сможет оплатить российские визы в одном из крупнейших шведских банков. Речь идёт о Swedbank. На это жалуются пользователи из Эстонии.

Оплата за визы в РФ не проходит именно с прибалтийских карт, а вот через банки Польши, Германии, Чехии и Венгрии провести платежи получается. В самом Swedbank объяснили, что такой шаг сделали из-за Правительства Эстонии, которое якобы запрещает своим гражданам оплачивать российские электронные визы.

Фото © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Андрей Заренков

При этом колл-центр банка спокойно отвечает на все вопросы на русском языке. Там также отметили, что раз получатель средств за визу находится в РФ, то подобные платежи просто автоматическими считываются системой как «подозрительные». Сейчас эстонцы недовольны создавшейся ситуацией, но жаловаться, по сути, и некуда.

«Кто запретил, кого и какие банки — государственная тайна. Вероятно, Swedbank под контролем спецслужб, а его клиенты поставлены на постоянный проверочный мониторинг не только своих международных платежей, но и бытовых, местных — оплата услуг, товаров и т.п.», – пишет один из пользователей из Эстонии Андрей Заренков.

Эстония вызвала российского дипломата из-за ледокола «Мурманск»

Ранее власти Эстонии ввели запрет на заход в свои территориальные воды судов, следующих в российские порты или из них. Это решение серьёзно ударило по местным водолазам, которые специализировались на рейдовом обслуживании и ремонте кораблей.

Татьяна Миссуми
