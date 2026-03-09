Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 марта, 07:36

Беспилотник ВСУ сбили в Ленобласти – объявлен отбой воздушной тревоги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

В Ленинградской области отбой воздушной тревоги после уничтожения очередного БПЛА. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко в своём телеграм-канале.

По словам главы региона, воздушная опасность миновала. Средства ПВО сбили один украинский беспилотник. Информацию о пострадавших и разрушениях Дрозденко не приводит. Опасность атаки БПЛА была объявлена в Ленинградской области сегодня около 06:20 утра.

Над Смоленской областью за ночь сбили четыре украинских БПЛА
Над Смоленской областью за ночь сбили четыре украинских БПЛА

Ночью российские системы ПВО отразили налёт украинских дронов в четырёх муниципалитетах Ростовской области. Под удар попали Миллеровский, Мясниковский, Неклиновский и Матвеево-Курганский районы. Сведений о разрушениях наземной инфраструктуры и пострадавших жителях на данный момент не поступало.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar