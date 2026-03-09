Беспилотник ВСУ сбили в Ленобласти – объявлен отбой воздушной тревоги

В Ленинградской области отбой воздушной тревоги после уничтожения очередного БПЛА. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко в своём телеграм-канале.

По словам главы региона, воздушная опасность миновала. Средства ПВО сбили один украинский беспилотник. Информацию о пострадавших и разрушениях Дрозденко не приводит. Опасность атаки БПЛА была объявлена в Ленинградской области сегодня около 06:20 утра.

Ночью российские системы ПВО отразили налёт украинских дронов в четырёх муниципалитетах Ростовской области. Под удар попали Миллеровский, Мясниковский, Неклиновский и Матвеево-Курганский районы. Сведений о разрушениях наземной инфраструктуры и пострадавших жителях на данный момент не поступало.