Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 марта, 08:02

Бахрейнская Bapco Energies объявила форс-мажор после атаки на НПЗ

Обложка © ТАСС / STRINGER

Обложка © ТАСС / STRINGER

Бахрейнская государственная нефтегазовая компания Bapco Energies сообщила о форс-мажоре после удара по одному из её НПЗ на фоне боевых действий на Ближнем Востоке, начатых Израилем и США. Об этом сообщило агентство BNA.

«Нефтяная компания Bapco Energies объявила форс-мажор, так как её деятельность пострадала из-за ситуации в регионе... и вследствие последнего удара по одному из нефтеперерабатывающих заводов компании», — говорится в статье.

В самой компании пояснили журналистам, что решение принято по причине «иранских атак в регионе», что привело к прилёту по энергоблоку дочернего нефтеперерабатывающего завода Bapco Refining Company.

Разведка США усомнилась в возможности смены власти в Иране
Разведка США усомнилась в возможности смены власти в Иране

Ранее сообщалось, что американская зенитная ракета Patriot MIM-104 сошла с курса и упала в густонаселённый квартал столице Бахрейна Манаме. Боеприпас запустили с военной базы США. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Бахрейн
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar