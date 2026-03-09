Бахрейнская Bapco Energies объявила форс-мажор после атаки на НПЗ

Бахрейнская государственная нефтегазовая компания Bapco Energies сообщила о форс-мажоре после удара по одному из её НПЗ на фоне боевых действий на Ближнем Востоке, начатых Израилем и США. Об этом сообщило агентство BNA.

«Нефтяная компания Bapco Energies объявила форс-мажор, так как её деятельность пострадала из-за ситуации в регионе... и вследствие последнего удара по одному из нефтеперерабатывающих заводов компании», — говорится в статье.

В самой компании пояснили журналистам, что решение принято по причине «иранских атак в регионе», что привело к прилёту по энергоблоку дочернего нефтеперерабатывающего завода Bapco Refining Company.

Ранее сообщалось, что американская зенитная ракета Patriot MIM-104 сошла с курса и упала в густонаселённый квартал столице Бахрейна Манаме. Боеприпас запустили с военной базы США. По предварительным данным, есть пострадавшие.