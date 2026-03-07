Разведка США усомнилась в возможности смены власти в Иране

Американская разведка считает маловероятным свержение власти в Иране. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на секретный доклад Национального разведывательного совета.

По данным издания, даже масштабная военная операция США вряд ли сможет устранить укоренившуюся военную и религиозную элиту страны. Отмечается, что такой вывод контрастирует с заявлениями президента США Дональда Трампа о возможной длительной кампании против Ирана.

Источники газеты сообщили, что документ ставит под сомнение планы по смене руководства страны и установлению нового правителя. Доклад был подготовлен примерно за неделю до начала военных действий США и Израиля против Ирана 28 февраля.

В документе рассматривались разные сценарии смены власти — как после ограниченной операции против руководства, так и после масштабных ударов по государственным структурам. По оценке разведки, после гибели верховного лидера религиозная и военная элита страны будет действовать по заранее предусмотренным процедурам для сохранения власти.

Кроме того, аналитики считают маловероятным, что разрозненная иранская оппозиция сможет взять власть в стране.

Эскалация на Ближнем Востоке началась 28 февраля 2026 года с ударов США и Израиля по иранской территории, что привело к гибели аятоллы Хаменеи. Иран ответил массированными обстрелами Израиля и американских баз в странах Залива (Бахрейн, Катар, ОАЭ, Кувейт, Саудовская Аравия, Иордания). Параллельно активизировались бои Израиля с «Хезболлой» на юге Ливана. Ожидается, что новый верховный лидер Ирана будет выбран в течение суток.

Ранее Life.ru писал, что МИД Ирана обвинил США в ударе по опреснительной станции. В результате удара нарушилось водоснабжение в 30 иранских деревнях. Для стран Персидского залива опреснительные станции — главный источник питьевой воды.