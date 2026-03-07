Разведка США усомнилась в возможности смены власти в Иране
Акция в Тегеране против совместной военной операции США и Израиля. Обложка © ТАСС / EPA
Американская разведка считает маловероятным свержение власти в Иране. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на секретный доклад Национального разведывательного совета.
По данным издания, даже масштабная военная операция США вряд ли сможет устранить укоренившуюся военную и религиозную элиту страны. Отмечается, что такой вывод контрастирует с заявлениями президента США Дональда Трампа о возможной длительной кампании против Ирана.
Источники газеты сообщили, что документ ставит под сомнение планы по смене руководства страны и установлению нового правителя. Доклад был подготовлен примерно за неделю до начала военных действий США и Израиля против Ирана 28 февраля.
В документе рассматривались разные сценарии смены власти — как после ограниченной операции против руководства, так и после масштабных ударов по государственным структурам. По оценке разведки, после гибели верховного лидера религиозная и военная элита страны будет действовать по заранее предусмотренным процедурам для сохранения власти.
Кроме того, аналитики считают маловероятным, что разрозненная иранская оппозиция сможет взять власть в стране.
Эскалация на Ближнем Востоке началась 28 февраля 2026 года с ударов США и Израиля по иранской территории, что привело к гибели аятоллы Хаменеи. Иран ответил массированными обстрелами Израиля и американских баз в странах Залива (Бахрейн, Катар, ОАЭ, Кувейт, Саудовская Аравия, Иордания). Параллельно активизировались бои Израиля с «Хезболлой» на юге Ливана. Ожидается, что новый верховный лидер Ирана будет выбран в течение суток.
Ранее Life.ru писал, что МИД Ирана обвинил США в ударе по опреснительной станции. В результате удара нарушилось водоснабжение в 30 иранских деревнях. Для стран Персидского залива опреснительные станции — главный источник питьевой воды.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.