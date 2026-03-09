Алиев выразил соболезнования Ирану в связи с массовой гибелью мирных жителей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провёл телефонные переговоры с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Во время беседы он выразил соболезнования политику в связи со смертью огромного числа гражданских во время бомбардировок со стороны Израиля и США, также предложил гумпомощь.