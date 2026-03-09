Алиев выразил соболезнования Ирану в связи с массовой гибелью мирных жителей
Обложка © ТАСС / ЕРА
Президент Азербайджана Ильхам Алиев провёл телефонные переговоры с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Во время беседы он выразил соболезнования политику в связи со смертью огромного числа гражданских во время бомбардировок со стороны Израиля и США, также предложил гумпомощь.
«Алиев передал соболезнования (Пезешкиану – прим. Life.ru) в связи с гибелью большого числа гражданских лиц во время последних событий в Иране», — сообщает пресс-служба Алиева.
Ранее постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что в результате действий американской и израильской армий на территории его страны погибло уже свыше 180 детей. По последним данные, в общей сложности не менее 1 332 гражданских лиц погибли в Иране в результате бомбардировок.
Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.