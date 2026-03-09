Владимир Путин
9 марта, 09:17

Россияне за 40 рискуют столкнуться с глаукомой, протекающей бессимптомно

Обложка © freepik

Близорукость, генетическая предрасположенность и возраст старше 40 лет — основные факторы развития глаукомы, предупредила офтальмохирург, профессор Татьяна Шилова. По её словам, на начальных этапах заболевание часто протекает бессимптомно, но может безвозвратно лишить зрения.

В основе глаукомы — повышение внутриглазного давления из-за нарушения оттока жидкости. Норма — 15–22 мм рт. ст., но при глаукоме оно может достигать 80 и выше. Симптомы, на которые стоит обратить внимание: радужные круги перед глазами, «мутные» пятна в поле зрения, туннельное зрение на поздних стадиях, покраснение глаз и боль.

Полностью вылечить глаукому нельзя, но можно остановить её прогрессирование. Чем раньше выявлена болезнь, тем легче сохранить зрение. Людям после 40, особенно с наследственной предрасположенностью и близорукостью, необходима регулярная диагностика, отметила эксперт в беседе с «Москвой 24».

Ранее россиянкам рассказали, почему экономия на туши может стоить зрения. Кроме того, врачи объяснили, как видят мир пациенты с ахроматопсией.

