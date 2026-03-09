Сестра Марии Шукшиной заявила, что её дочь Анна пытается заглушить боль бодибилдингом

Анна Шукшина, дочь актрисы Марии Шукшиной, пытается убежать от внутренней боли через спорт. Об этом в программе «Ты не поверишь!» на НТВ заявила её тётя Ольга Шукшина.

По словам Ольги, девушка глубоко травмирована и «упёрлась в фитнес», чтобы заглушить переживания.

«Чтобы не слышать, не видеть. Это побег от себя. Ну, как мы понимаем, естественно, от себя не убежать», — поделилась она.

Анна серьёзно увлекается бодибилдингом, у неё пятиразовое питание с высоким содержанием белка. Недавно она получила звание мастера спорта в своей весовой категории: на международном турнире спортсменка выполнила жим штанги лёжа весом 110 килограммов.

На это выступление Шукшиной пришлось буквально сбежать из больницы — у неё неудачно прижился зубной имплант, что привело к образованию отёка. Она пыталась решить ситуацию, приняв много обезболивающего, но было видно, что спортсменку трясёт от боли. Сразу после выступления она должна была отправиться к челюстно-лицевому хирургу. Однако посоветовавшись с тренером, Анна решила рискнуть и взять новый вес — 115 кг. И эта высота покорилась.

Но родственников спортивные победы Анны не трогают. Мария Шукшина называет дочь «трансвеститом» и критикует её откровенные фотосессии. Лидия Федосеева-Шукшина не общается с внучкой несколько лет после того, как та без её согласия продала элитную квартиру в Петербурге. Оспорить сделку через суд народная артистка не успела.

После успешного выступления Анне Шукшиной всё же пришлось отправиться на лечение. 2 марта спортсменка в личном блоге сообщила, что её госпитализировали.