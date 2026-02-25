Дочь Федосеевой-Шукшиной опровергла сообщения об экстренной госпитализации актрисы

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина проходит плановое обследование у кардиолога. Дочь актрисы Ольга Шукшина в беседе с «Абзацем» опровергла сообщения об экстренной госпитализации матери.

«Эти вбросы безответственные. Мы дома. Каждый день наблюдаемся, идём к кардиологу действительно, но не экстренно, а планово, чтобы улучшить состояние, помочь, стабилизировать какие-то показатели по здоровью», — рассказала Ольга.

По её словам, Федосеева-Шукшина уже семь лет наблюдается у врачей из-за проблем с сердцем, все процедуры проходят в консультативном режиме. Актриса продолжает жить в привычном ритме, без госпитализаций и экстренных вмешательств.

Напомним, ранее сообщалось, что Лидии Федосеевой-Шукшиной понадобилась экстренная помощь из-за проблем с сердцем. В октябре 2025-го актриса перенесла операцию на сердце — стентирование, однако стабилизировать её состояние удалось ненадолго. В феврале Федосеева-Шукшина вновь стала жаловаться на сильные боли в области сердца и одышку.