Лидии Федосеевой-Шукшиной понадобилась экстренная помощь из-за проблем с сердцем

87-летней народной артистке Лидии Федосеевой-Шукшиной срочно потребовалась медицинская помощь в связи с ухудшением состояния здоровья. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В октябре прошлого года актриса перенесла операцию на сердце — стентирование, однако стабилизировать её состояние удалось ненадолго. В феврале Федосеева-Шукшина вновь стала жаловаться на сильные боли в области сердца и одышку. Медики диагностировали у неё сердечную недостаточность и предупредили: без срочной госпитализации высок риск инфаркта. А в 2023 году артистка попадала в больницу с инсультом.

Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина — советская и российская актриса, народная артистка РСФСР. Широкую известность ей принесли роли в фильмах её супруга, выдающегося режиссёра и писателя Василия Шукшина. В картинах «Калина красная» и «Печки-лавочки» актриса создала пронзительные и достоверные образы простых русских женщин, которые полюбились миллионам зрителей. Всего в творческой биографии Федосеевой-Шукшиной — более 80 ролей в кино. Среди наиболее известных работ: участие в эпической драме «Они сражались за Родину» и многосерийном фильме «Петербургские тайны».

Ранее сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья Фриске вышла на связь с подписчиками из больницы. Она извинилась за долгое отсутствие в соцсетях и рассказала об ухудшении самочувствия. По словам Натальи, у неё вновь воспалился лимфоузел. Она допустила, что ситуация может повторить осложнения, которые возникли у неё летом 2025 года.