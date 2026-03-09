Войска РФ уничтожили объекты энергетики на Украине, работавшие на ВСУ

Российские военные нанесли удары по объекты энергетической инфраструктуры на Украине, которые поддерживали работу ВСУ. Кроме того, уничтожены места временной дислокации украинских бойцов и наёмников в 142 районах. Такие данные за последние сутки приводят в Минобороны РФ.

«Нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим ВСУ, местам подготовки и запуска ударных БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142 районах», — сказано в заявлении.

Также Минобороны России сообщило о масштабной ночной операции ПВО: за период с 23:00 8 марта до 07:00 9 марта были перехвачены и уничтожены 163 украинских беспилотника. Российские средства противовоздушной обороны сработали на территории нескольких регионов и акватории Чёрного и Азовского морей.