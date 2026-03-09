Владимир Путин
9 марта, 09:24

Войска РФ уничтожили объекты энергетики на Украине, работавшие на ВСУ

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Российские военные нанесли удары по объекты энергетической инфраструктуры на Украине, которые поддерживали работу ВСУ. Кроме того, уничтожены места временной дислокации украинских бойцов и наёмников в 142 районах. Такие данные за последние сутки приводят в Минобороны РФ.

«Нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим ВСУ, местам подготовки и запуска ударных БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142 районах», — сказано в заявлении.

Также Минобороны России сообщило о масштабной ночной операции ПВО: за период с 23:00 8 марта до 07:00 9 марта были перехвачены и уничтожены 163 украинских беспилотника. Российские средства противовоздушной обороны сработали на территории нескольких регионов и акватории Чёрного и Азовского морей.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

