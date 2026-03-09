Более 100 самолётов не могут вылететь и сесть в аэропорту Сочи

В аэропорту Сочи массовые задержки рейсов. По данным онлайн-табло, на вылет опаздывают 57 самолётов — больше всего в Москву (13), Екатеринбург (6) и Петербург (5). Также задержаны рейсы в Казань, Стамбул, Самару, Новосибирск, Тюмень, Красноярск, Египет, Армению, Турцию, Узбекистан и другие города.

На прилет задерживаются 45 рейсов. Среди них 9 из Москвы, 4 из Екатеринбурга, по два — из Петербурга, Тбилиси, Уфы, Самары, Стамбула, Нальчика, Владикавказа, Казани, а также рейсы из Армении, Грозного, Махачкалы, Перми, Антальи и других.

Накануне Росавиация дважды вводила ограничения в сочинском аэропорту из-за безопасности полётов. Ограничения сняли в 05:02 9 марта.

Ранее Life.ru сообщал, что в разных районах Сочи нашли обломки беспилотников после атаки. В Адлерском районе пострадал автобус с пятью пассажирами — стекла выбило осколками, люди целы. У станции Лоо повредило провода, но ремонтники быстро всё исправили.