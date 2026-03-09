17-летняя дочь МакSим поразила фанатов красотой и сходством с матерью

Певица МакSим (Марина Максимова) растрогала подписчиков поздравлением старшей дочери Александры, которой исполнилось 17 лет. Звезда опубликовала фото девушки и призналась ей в любви.

«Сегодня день рождения у моей маленькой Сашеньки! Какие же разные у нас с ней 17 лет! Удивляюсь её разумности, душевной чистоте, доброте и здравомыслию», — написала артистка.

Поклонники обратили внимание: в отличие от многих «звездных» детей, Саша не гонится за модой, почти не пользуется косметикой, носит естественные кудри и не надевает откровенные наряды. Фанаты в восторге от её выбора.

У 42-летней МакSим две дочери. Старшую она родила в 2009-м от звукорежиссёра Алексея Луговцова (пара развелась в 2011-м). Вторая дочь Мария появилась в 2014-м от бизнесмена Антона Петрова — через год они расстались.

Ранее МакSим объяснила, почему на несколько лет приостановила свою музыкальную карьеру. По словам певицы, ей нужно время, чтобы пережить трудности и разобраться в себе. Творчество приходит потом — как осмысление. Сейчас этап пройден, и она снова готова работать.