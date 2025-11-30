Помощница МакSим назвала враньём слухи о долгах певицы по квартирам в Москве
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ maksimartist
Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) не имеет задолженностей по московским квартирам. С таким опровержением выступила представительница певицы Яна Богушевская в беседе с изданием «Подъём», комментируя данные о том, что звезда несколько месяцев не платит коммуналку за две свои квартиры в Москве.
«Это неправда, у Марины нет долгов и задолженностей, все счета она оплачивает вовремя, и в суд никто не подавал, я не знаю, откуда они этот бред взяли. Написано, что у неё долг по квартирам в «Триумф-Паласе» на 31-м и 26-м этажах, у Марины нет квартир в этом ЖК на 31-м и 26-м этажах. Лишь бы раздуть враньё», — пояснила Богушевская.
Ранее певица МакSим рассказала, что в её творческой жизни случился длительный застой из-за личных проблем и переживаний, однако сейчас она вновь взялась за любимое ремесло. Она добавила, что для написания песен ей необходимо было сперва прийти в себя, а не «ковать железо, пока горячо». Сейчас артистка готовится дать грандиозный сольный концерт с рекордным гонораром.
