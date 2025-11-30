Помощница МакSим назвала враньём слухи о долгах певицы по квартирам в Москве

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) не имеет задолженностей по московским квартирам. С таким опровержением выступила представительница певицы Яна Богушевская в беседе с изданием «Подъём», комментируя данные о том, что звезда несколько месяцев не платит коммуналку за две свои квартиры в Москве.