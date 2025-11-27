Певец Гуров назвал беспардонными сбежавших танцоров Булановой, очернивших артистку
Татьяна Буланова и её экс-танцоры. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dimaberegulya
Бывшие танцоры Татьяны Булановой поступили беспринципно, вынеся внутренний конфликт в публичное пространство и очернив артистку, за которую их и знали. Такое мнение выразил певец Илья Гуров в ходе общения с журналистами на премьере фильма «Туда и обратно».
Илья Гуров о танцорах Татьяны Булановой. Видео © Пятый канал
«Это беспринципно, беспардонно, не по-человечески, непрофессионально. То есть люди не прошли проверку медными трубами», — заявил он в разговоре с Пятым каналом.
Гуров подчеркнул, что, какими бы ни были разногласия в коллективе, публичные нападки на Буланову — особенно от тех, кого она сделала известными, — недопустимы. Он описал певицу как одного из самых искренних и доброжелательных артистов, которая не завышает гонорары, десятилетиями сохраняет команду и всегда остаётся открытой для поклонников. По его словам, «она настолько настоящая, родная и душевная, что про этого человека говорить как-то плохо — себя не уважать».
Музыкант выразил уверенность: Буланова уже нашла новых танцоров, а бывшие участники коллектива скоро пожалеют о своём хайпе. Когда шум уляжется, они могут попытаться вернуться — и, возможно, будут приняты, ведь певица по своей доброте способна на такое.
Напомним, в этом году Татьяна Буланова оказалась в центре молодёжного внимания: её концерты стали раскупаться нарасхват, а цены на билеты резко выросли. Танцоры певицы, включая супругов Максима и Алёну Алалыкиных, тоже получили известность — хоть и с ироничным ярлыком «энергосберегающих» из-за ленивых движений на сцене. Однако в ноябре сотрудничество с парой было прекращено: Буланова назвала случившееся «некрасивой историей» и обвинила их в предательстве, тогда как танцоры объяснили разрыв внутренним конфликтом в коллективе.
Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.