Певец Гуров назвал беспардонными сбежавших танцоров Булановой, очернивших артистку

Бывшие танцоры Татьяны Булановой поступили беспринципно, вынеся внутренний конфликт в публичное пространство и очернив артистку, за которую их и знали. Такое мнение выразил певец Илья Гуров в ходе общения с журналистами на премьере фильма «Туда и обратно».

Илья Гуров о танцорах Татьяны Булановой. Видео © Пятый канал

«Это беспринципно, беспардонно, не по-человечески, непрофессионально. То есть люди не прошли проверку медными трубами», — заявил он в разговоре с Пятым каналом.

Гуров подчеркнул, что, какими бы ни были разногласия в коллективе, публичные нападки на Буланову — особенно от тех, кого она сделала известными, — недопустимы. Он описал певицу как одного из самых искренних и доброжелательных артистов, которая не завышает гонорары, десятилетиями сохраняет команду и всегда остаётся открытой для поклонников. По его словам, «она настолько настоящая, родная и душевная, что про этого человека говорить как-то плохо — себя не уважать».

Музыкант выразил уверенность: Буланова уже нашла новых танцоров, а бывшие участники коллектива скоро пожалеют о своём хайпе. Когда шум уляжется, они могут попытаться вернуться — и, возможно, будут приняты, ведь певица по своей доброте способна на такое.