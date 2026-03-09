Российские FPV-дроны сожгли ещё один немецкий Leopard 1A5 в зоне СВО

Ударные FPV-дроны центра «Рубикон» уничтожили немецкие танки Leopard 1A5 и другую бронетехнику ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что расчёты испытательного центра перспективных беспилотных технологий поразили не только бронированные машины противника, но и элементы систем связи. Также в сводке упоминаются воздушные тараны вражеских дронов, выполненные операторами «Рубикона» в зоне специальной военной операции.

«Минобороны России опубликовало кадры поражения автомобильной и бронированной техники, в том числе — немецких танков Leopard 1A5, элементов системы связи, а также — кадры воздушных таранов БПЛА противника», — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские войска нанесли удар авиабомбой ФАБ-3000 УМПК по расположению 154-й мехбригады ВСУ в Запорожской области. Украинские боевики сидели в трёхэтажном общежитии сельхозтехникума, превратив гражданский объект в своё логово.