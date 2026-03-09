Серьёзный трудовой подвиг: В ГД восхитились женщинами-шахтёрами, на чьи плечи легла работа мужчин

В Госдуме поддержали спецпроект Life.ru «Фронт под землёй: неизвестный подвиг женщин-шахтёров». Депутат Государственной думы от Кузбасса Олег Матвейчев назвал его важным и нужным, отметив, что тема ему особенно близка — он сам родом из Новокузнецка, а бабушка его школьного друга была одной из таких героинь.

«Напомню, что тогда оборудование шахт не было таким механизированным, как сейчас. Им приходилось возить уголь на подводах, запряжённых лошадьми. Спускаться в забой было крайне опасно потому, что современные технологические нормы не использовались. Были и очень серьёзные инциденты, связанные с завалами», — поделился Матвейчев в беседе с Life.ru.

Всё то, что когда-то ложилось на плечи мужчин, тогда легло на плечи женщин. Они потом стали ветеранами труда, их наградили орденами, но это было действительно очень тяжёлое время. Отличный проект, о котором стоит рассказывать Олег Матвейчев Депутат Государственной думы от Кузбасса

Напомним, к 8 Марта Life.ru запустил интерактивный спецпроект о женщинах, которые в годы войны заменили мужчин в шахтах. Когда фронт забрал всех, в забой ушли они — без опыта, без подготовки, по 10–12 часов под землёй преодолевая страх и предел возможностей. Война требовала сил не только на передовой, но и там, где не стреляли.