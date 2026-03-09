Россиянок призвали замораживать яйцеклетки до 35 лет

После 35 лет качество яйцеклеток резко снижается, поэтому важно заморозить их заранее, предупредила акушер-гинеколог Мария Милютина. По её словам, с 35 до 38 лет ухудшение идёт плавно, а после 38 ускоряется.

«Дальше мы видим прогрессивное ухудшение качества яйцеклеток. После 40 лет главный вопрос — найти здоровые эмбрионы. Это связано именно с качеством яйцеклеток и в гораздо меньшей степени с качеством спермы», — отметила медик в интервью радио Sputnik.

Кроме того, важно знать уровень антимюллерова гормона — он показывает запас яйцеклеток. Замораживать лучше в возрасте, когда яичники хорошо отвечают на стимуляцию. Процедура занимает около 10 дней. Иногда требуется несколько циклов, чтобы получить достаточный запас для будущей здоровой беременности, подчеркнула эксперт.

Ранее священник объяснил, считает ли церковь ЭКО грехом. По его словам, в большинстве религиозных протоколов этот способ зачатия считается грехом, особенно если включает заморозку или утилизацию эмбрионов.