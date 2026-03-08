Священник объяснил, считает ли церковь ЭКО грехом
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Natalia Deriabina
Единого мнения о том, является ли ЭКО грехом, у церкви нет. Об этом в эфире радио Sputnik заявил священник Павел Островский.
По его словам, в большинстве религиозных протоколов этот способ зачатия считается грехом, особенно если включает заморозку или утилизацию эмбрионов. Однако если используется так называемый «естественный цикл», когда оплодотворённые яйцеклетки подсаживают женщине сразу, церковь относится к процедуре снисходительно.
