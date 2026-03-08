Владимир Путин
8 марта, 09:03

Священник объяснил, считает ли церковь ЭКО грехом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Natalia Deriabina

Единого мнения о том, является ли ЭКО грехом, у церкви нет. Об этом в эфире радио Sputnik заявил священник Павел Островский.

По его словам, в большинстве религиозных протоколов этот способ зачатия считается грехом, особенно если включает заморозку или утилизацию эмбрионов. Однако если используется так называемый «естественный цикл», когда оплодотворённые яйцеклетки подсаживают женщине сразу, церковь относится к процедуре снисходительно.

«Каждый случай уникален»: В РПЦ высказались о рождении детей с помощью ЭКО
Ранее россиянам рассказали, как правильно молиться Матроне Московской. Святая слышит молитвы о самых разных нуждах, но наиболее часто к ней обращаются с просьбами об исцелении от болезней, создании семьи и рождении деток.

