Священник объяснил, считает ли церковь ЭКО грехом

Единого мнения о том, является ли ЭКО грехом, у церкви нет. Об этом в эфире радио Sputnik заявил священник Павел Островский.

По его словам, в большинстве религиозных протоколов этот способ зачатия считается грехом, особенно если включает заморозку или утилизацию эмбрионов. Однако если используется так называемый «естественный цикл», когда оплодотворённые яйцеклетки подсаживают женщине сразу, церковь относится к процедуре снисходительно.