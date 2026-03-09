Полицейский заигрался в VR-очки во время задержания уклониста в Петербурге

Правоохранители нагрянули в антикафе в центре в Санкт-Петербурга с серьёзной миссией. Но один из стражей порядка решил совместить приятное с полезным. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В заведении на Казачьем переулке задержали посетителя, находившегося в розыске в Белоруссии за уклонение от военной службы. Пока коллеги оформляли документы, один из полицейских надел VR-очки и погрузился в виртуальный мир.

В Петербурге полицейский заигрался в VR-очки во время задержания уклониста. Видео © Telegram-канал Baza.

Камера наблюдения зафиксировала, как сотрудники антикафе даже помогают игроку с техническими настройками. На кадрах видно, что геймер в погонах очень увлечён процессом. Как отреагировало начальство на такой подход к службе, не уточняется.

