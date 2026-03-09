Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 марта, 12:17

Фон дер Ляйен в программной речи ни разу не упомянула Россию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dan Morar

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dan Morar

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с программной речью о будущем внешней политики ЕС на конференции постпредов. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.

Она много говорила о Ближнем Востоке, ситуации вокруг Ирана, украинском урегулировании и целях Евросоюза в ближайшей перспективе. Но Россия не прозвучала ни разу — ни по одной из тем.

Фон дер Ляйен заявила, что нынешние институты и правила принятия решений устарели и нуждаются в реформах. Она пообещала вскоре представить новую стратегию безопасности ЕС, направленную на расширение влияния и более агрессивную демонстрацию силы — как военной, так и экономической.

«Куда направляются»: Дмитриев выложил фото фон дер Ляйен и Каллас в машине
«Куда направляются»: Дмитриев выложил фото фон дер Ляйен и Каллас в машине

Ранее фон дер Ляйен оказалась в центре скандала из-за самоуправства в первые дни американо-израильской операции против Ирана. Представители девяти стран ЕС и евродепутаты заявили, что фон дер Ляйен превысила полномочия, проигнорировав мнение государств-членов. Это вызвало негодование по всему спектру — от малых до крупных держав.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Урсула фон дер Ляйен
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar