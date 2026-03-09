Фон дер Ляйен в программной речи ни разу не упомянула Россию

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с программной речью о будущем внешней политики ЕС на конференции постпредов. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.

Она много говорила о Ближнем Востоке, ситуации вокруг Ирана, украинском урегулировании и целях Евросоюза в ближайшей перспективе. Но Россия не прозвучала ни разу — ни по одной из тем.

Фон дер Ляйен заявила, что нынешние институты и правила принятия решений устарели и нуждаются в реформах. Она пообещала вскоре представить новую стратегию безопасности ЕС, направленную на расширение влияния и более агрессивную демонстрацию силы — как военной, так и экономической.

Ранее фон дер Ляйен оказалась в центре скандала из-за самоуправства в первые дни американо-израильской операции против Ирана. Представители девяти стран ЕС и евродепутаты заявили, что фон дер Ляйен превысила полномочия, проигнорировав мнение государств-членов. Это вызвало негодование по всему спектру — от малых до крупных держав.