Суд отправил в СИЗО 14-летнего подростка за поджог АЗС в Металлострое

Колпинский районный суд Петербурга вынес решение по громкому делу о поджоге автозаправочной станции. Подсудимому всего 14 лет. Юношу обвиняют по статье о террористическом акте. По версии следствия, 7 марта он поджёг колонку на АЗС на Школьной улице в Металлострое.

Свою вину подросток признал частично. Он объяснил, что действовал под давлением: мошенники, представившиеся сотрудниками спецслужб, угрожали расправой его семье. Школьник просил отправить его под домашний арест, однако суд избрал меру пресечения строже — СИЗО до 6 мая.

Ранее сообщалось, что в Колпино разбираются в обстоятельствах пожара, в котором пострадала 88-летняя женщина: её госпитализировали в тяжёлом состоянии с острым отравлением дымом. Полиция установила, что к возгоранию причастны двое 14-летних подростков, которые 8 марта около девяти вечера пришли в гости к бабушке одного из них, живущей этажом выше пострадавшей. От нечего делать мальчишки начали играть в игру из TikTok — жечь бумагу и сбрасывать её с балкона, и одна из горящих бумажек залетела в форточку квартиры пенсионерки, вызвав пожар.