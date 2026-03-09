«А сколько пафоса было!» Взлёт истребителей с авианосца США у Ирана закончился конфузом

Турецкие рыбаки засняли американский авианосец Abraham Lincoln, с которого истребители взлетали для нанесения ударов по Ирану. В кадр попала и внештатная ситуация на борту боевого корабля, что позабавило авторов ролика.

Рыбаки засняли авианосец США. Видео © Х / Türkiye Gerçekleri TR

Рыболовный траулер бросил якорь недалеко от авианосца, моряки стали спокойно жарить шашлык и наблюдать за работой американских военных. Один из истребителей F/A-18E Super Hornet прошёл прямо над головами рыбаков, легко можно было увидеть пять подвесных топливных баков и момент выпуска шасси. Однако после череды успешных взлётов один из истребителей не смог затормозить на палубе и ушёл на второй круг.

«Хвалёная американская авиация, даже летают, как стажёры», — написал один из комментаторов под роликом.

«Сколько ж пафоса, чтобы бомбить толпой маленький Иран», — возмутился другой пользователь.

Ранее сообщалось, что региональный медицинский центр Ландштуля, расположенный рядом с крупнейшей в Европе базой ВВС США Рамштайн, временно сократил работу в родильном отделении, чтобы перебросить силы медперсонала на оказание помощи пострадавшим на Ближнем Востоке, так как Иран смог дать мощные ответные удары на агрессию Штатов и Израиля. Предполагается, что сотни военных США с баз на Ближнем Востоке скоро будут доставлены в госпиталь с ранениями разной тяжести.