Целью США и Израиля сочли экологическую катастрофу и уничтожение Ирана с 90 млн граждан

Американо-израильская операция против Ирана направлена на полное уничтожение страны вместе с её населением. Такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен в соцсети X, предупредив о риске экологической катастрофы.

«Атаки на топливные склады привели к образованию токсичных дождей, которые обжигают кожу и разрушают лёгкие, а ветры несут их на северо-восток, в сторону Центральной Азии. США также атаковали опреснительный завод в Иране, совершив ещё одно военное преступление. Президент Дональд Трамп заявил, что карта Ирана, вероятно, не будет выглядеть так же после войны. Цель конфликта — уничтожение Ирана ценой жизни его 90 млн граждан», — пишет он.

Профессор также подчеркнул, что европейские лидеры, несмотря ни на что, поддерживают хозяина Белого дома, а западные СМИ «преподносят истории о гуманитарной войне».

Накануне представитель комиссии по энергетике парламента Ирана Исмаил Хосейни сообщал об ударах по четырем нефтехранилищам. В МИД республики подчеркнули, что атака равносильна химической войне против иранских граждан, поскольку в воздух выбрасываются опасные токсичные вещества. Красный Полумесяц предупредил о высокой вероятности кислотных дождей. Такие осадки способны вызывать химические ожоги кожи, поражать лёгкие и уничтожать растительность.