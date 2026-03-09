В АТОР объяснили, почему азиаты не хотят жить на 4-м этаже и как это связано со смертью

Российские туроператоры стали учитывать национальные суеверия туристов из Азии, в частности они не любят цифру 4, поэтому просят не размещать на четвёртом этаже в отеле или в соответствующий номер. О причинах рассказал вице-президент АТОР по въездному туризму, генеральный директор туроператора «Интурист» Александр Мусихин.

«Причина кроется в лингвистике: в китайском, японском и корейском языках слово «четыре» фонетически практически идентично слову «смерть». Несмотря на разное написание, созвучие вызывает у многих туристов тревогу», — рассказал Мусихин РБК.

Доходит и до того, что азиатские турфирмы просят убирать четвёрку из номеров авиарейсов в Россию. Однако, по словам Мусихина, в подобных требованиях нет ничего странного, а их выполнение не оставляет труда, учитывая, что растёт число премиум-туров для гостей из Азии. Всё чаще они готовы платить не просто за удобства, но за высококачественный сервис.

«Нет необходимости отелю перенумеровывать этажи или заклеивать номера комнат — надо просто помнить про эту особенность китайского менталитета и стараться соблюдать данное правило», — добавил председатель Совета ассоциации международного сотрудничества в туризме «Мир без границ» Александр Львов.

Сейчас даже появился для отельеров сертификат соответствия China Friendly, который означает готовность быть восприимчивым к пожеланиям азиатских туристов.

