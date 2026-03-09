Владимир Путин
9 марта, 14:11

КСИР заявил о разгроме вертолётной базы США в Кувейте

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Giannis Papanikos

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удар по американской вертолётной базе в Кувейте. Об этом сообщила пресс-служба КСИР, заявление приводит иранская гостелерадиокомпания.

По данным военных, атака была проведена рано утром с использованием ударных беспилотников и крылатых ракет. Целью названа база Аль-Адири. В заявлении утверждается, что объект разгромлен.

Накануне Иран уже наносил удары по американской базе Аль-Адири в Кувейте. Тогда в результате атаки были повреждены цеха для подготовки вертолётов и хранилища с топливом.

