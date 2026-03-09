Миндич потребовал с нардепа Железняка моральную компенсацию в размере 4,5 доллара

Соратник Владимира Зеленского, бизнесмен Тимур Миндич, который проходит по коррупционному делу в сфере энергетики на Украине, обратился в суд с иском против депутата Верховной рады Ярослава Железняка. Предприниматель требует защиты чести, достоинства и деловой репутации.

«Тимур Миндич подал на меня в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации... Я надеюсь, что защита чести и достоинства фигуранта НАБУ [Национальное антикоррупционное бюро Украины] и организатора крупнейшей коррупционной схемы интересует больше, чем защита украинской энергетики, поэтому он приедет на заседание суда лично из Тель-Авива?» — отметил нардеп в соцсети.

Адвокат Миндича Владислав Теплюк рассказал украинскому изданию «Главком», что его подзащитный требует возместить моральный ущерб в размере 200 гривен (около 4,5 доллара). Сумма является символической, так как Миндич больше интересуется тем, чтобы суд признал лжесвидетельством некоторые заявления Железняка о бизнесмене.

Напомним, Тимур Миндич объявлен в розыск, его подозревают в участии в масштабной коррупционной схеме в украинской энергетике. В материалах дела упоминалась и фамилия Владимира Зеленского, но степень его вовлечения детективы пока не раскрывают. Миндич сбежал в Израиль незадолго до обысков в его доме. По данным следствия, он вместе с подельниками отмыл около $100 млн долларов.