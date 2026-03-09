В Перми 8 марта ушла из жизни известная летчица Галина Смагина. Ей было 83 года. О смерти сообщила член Общественной палаты Прикамья Надежда Агишева.

Смагина вошла в историю как первая женщина — командир пассажирского самолёта Ту-134 в гражданской авиации СССР. В 1977 году она участвовала в рекордном беспосадочном перелёте София — Владивосток на Ил-62М.

Она родилась в 1942 году в Молотове, окончила авиационный техникум и школу летчиков-инструкторов в Калуге. Работала на Як-40, Ил-62 и Ту-134. До 1989 года служила командиром Ту-134 в Пермском авиаотряде, затем преподавала в авиационном техникуме имени Швецова.

За достижения награждена орденом Трудового Красного Знамени. В 2001 году стала почётным гражданином Перми, а в 2012-м — лауреатом Строгановской премии в номинации «Честь и достоинство».

