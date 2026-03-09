Владимир Путин
Регион
9 марта, 17:29

Иран начал новую волну ракетных ударов по Израилю

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Иран нанёс новую серию ракетных ударов по территории Израиля. Об этом сообщило иранское гостелерадио.

«Несколько минут назад по оккупированным [Израилем палестинским] территориям была выпущена новая волна иранских ракет», — говорится в сообщении.

США эвакуируют дипломатов из Саудовской Аравии и Турции после ударов Ирана
Ранее иранские силы заявили об ударе по объекту в Дубае, где находились американские военные. Атака произошла в районе популярного туристического квартала Marina в Дубае: по данным иранских военных, беспилотник нанёс удар по отелю, где, как утверждается, находились американские военнослужащие.

