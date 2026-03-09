ВСУ атаковали дронами брянский посёлок Белая Берёзка

Украинские военные совершили новую атаку на Брянскую область, под ударом оказался посёлок Белая Берёзка. Никто не пострадал, но повреждены два автомобиля. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Украинские террористы атаковали Трубчевский район. В результате атаки дронами — камикадзе в посёлке Белая Берёзка повреждены два гражданских автомобиля. Пострадавших нет», — говорится в тексте.

Ранее Богомаз сообщил, что 7 марта ВСУ нанесли удары по Выгоничскому и Брасовскому районам Брянской области, повреждены объекты на территории двух агрохолдингов. К счастью, никто не пострадал.