Выпавшего с седьмого этажа мальчика в Петербурге перевели из реанимации в палату

Мальчик, который 22 февраля выпал из окна седьмого этажа в Петербурге и чудом остался жив благодаря дворнику, наконец покинул реанимацию. Об этом рассказала его мама в своём телеграм-канале.

«Я решила сохранить режим тишины, пока нас не переведут из реанимации в отделение. И вот сегодня, в прекрасный женский и очень весенний день, это произошло. Неожиданно — потому что в выходные обычно не переводят», — поделилась женщина.