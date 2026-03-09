Выпавшего с седьмого этажа мальчика в Петербурге перевели из реанимации в палату
Обложка © Tetiana Volkonska
Мальчик, который 22 февраля выпал из окна седьмого этажа в Петербурге и чудом остался жив благодаря дворнику, наконец покинул реанимацию. Об этом рассказала его мама в своём телеграм-канале.
«Я решила сохранить режим тишины, пока нас не переведут из реанимации в отделение. И вот сегодня, в прекрасный женский и очень весенний день, это произошло. Неожиданно — потому что в выходные обычно не переводят», — поделилась женщина.
Напомним, 22 февраля на Петрозаводской улице в Петербурге дворник Хайрулло Ибадуллаев поймал семилетнего мальчика, выпавшего с седьмого этажа. Ребёнок выжил. Сам дворник сломал рёбра и руку. Мать мальчика оказалась известным блогером. Губернатор Беглов вручил герою награду и памятные часы. Также он получил премию Кеосаяна (1 млн рублей) и деньги от благодарных соседей.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.