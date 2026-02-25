Спасший ребёнка дворник получил конверт с деньгами от благодарных соседей

В Санкт-Петербурге соседи собрали деньги дворнику Хайрулло Ибадуллаеву, который поймал ребёнка, выпавшего из окна седьмого этажа. Таким образом жильцы решили отблагодарить мужчину за героический поступок, рассказали они в беседе с RT.

Сначала скидывались деньгами только жители многоэтажки, но позже к ним присоединились и люди из других городов, пожелавшие поучаствовать в сборе средств. Финальную сумму, положенную в конверт, активисты не стали раскрывать журналистам, но отметили, что дворник мало зарабатывал и все финансы отправлял своей семье.

Ибадуллаев также рассказал изданию, что хочет вернуться к семье в Узбекистан, потому что очень скучает по близким. Деньги он собирается потратить на лечение родителей, ремонт дома и погашение кредита. Также мужчина пожелал здоровья спасённого ребёнку и признался, что будет рад ещё раз с ним увидеться.