Спасший ребёнка дворник получил конверт с деньгами от благодарных соседей
Александр Беглов и Хайрулло Ибадуллаев. Обложка © Telegram / Александр Беглов
В Санкт-Петербурге соседи собрали деньги дворнику Хайрулло Ибадуллаеву, который поймал ребёнка, выпавшего из окна седьмого этажа. Таким образом жильцы решили отблагодарить мужчину за героический поступок, рассказали они в беседе с RT.
Сначала скидывались деньгами только жители многоэтажки, но позже к ним присоединились и люди из других городов, пожелавшие поучаствовать в сборе средств. Финальную сумму, положенную в конверт, активисты не стали раскрывать журналистам, но отметили, что дворник мало зарабатывал и все финансы отправлял своей семье.
Ибадуллаев также рассказал изданию, что хочет вернуться к семье в Узбекистан, потому что очень скучает по близким. Деньги он собирается потратить на лечение родителей, ремонт дома и погашение кредита. Также мужчина пожелал здоровья спасённого ребёнку и признался, что будет рад ещё раз с ним увидеться.
Напомним, 22 февраля на Петрозаводской улице в Петербурге дворник Хайрулло Ибадуллаев поймал семилетнего мальчика, выпавшего с седьмого этажа. Ребёнок остался жив, но в тяжёлом состоянии. Сам герой сломал рёбра и руку. Позже выяснилось, что мать спасённого — известная блогерша. Губернатор Петербурга Александр Беглов уже наградил мужчину и даже вручил ему памятные часы. Кроме того, дворник получил премию имени Тиграна Кеосаяна в размере 1 млн рублей за проявленный героизм.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.