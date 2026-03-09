Кувейт повторно вызвал посла Ирана и вручил ноту протеста из-за ударов

Министерство иностранных дел Кувейта во второй раз вызвало иранского посла для вручения ноты протеста. Как сообщили в ведомстве, поводом стали «продолжающиеся удары по кувейтской территории».

В заявлении подчёркивается, что действия Тегерана расцениваются как агрессия. Дипломатический демарш произошёл на фоне эскалации в регионе: с 28 февраля США и Израиль ведут военную кампанию против Ирана, а Тегеран наносит ответные удары по американским объектам в странах Персидского залива.

8 марта в столице Кувейта загорелось высотное здание, где размещается служба социального обеспечения. СМИ сообщили, что к пожару привёл авиаудар, вероятно, иранский.