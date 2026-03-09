Эрдоган провёл переговоры с 16 лидерами из-за кризиса вокруг Ирана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что провёл переговоры с 16 мировыми лидерами в поисках путей урегулирования кризиса вокруг Ирана. Об этом он заявил в обращении к нации после заседания кабмина.
«С целью поиска путей урегулирования конфликта были проведены переговоры с 16 мировыми лидерами. Мой министр иностранных дел Хакан Фидан также провёл переговоры с более чем 50 коллегами в этом направлении», — сказал турецкий лидер.
Ранее Life.ru сообщал, что силы противовоздушной обороны НАТО сбили баллистическую ракету, запущенную из Ирана и вошедшую в воздушное пространство Турции. Системы ПВО НАТО в Восточном Средиземноморье перехватили цель, обломки упали в безлюдной местности в провинции Газиантеп — пострадавших нет.
