Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 марта, 17:54

Эрдоган провёл переговоры с 16 лидерами из-за кризиса вокруг Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sasa Dzambic Photography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sasa Dzambic Photography

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что провёл переговоры с 16 мировыми лидерами в поисках путей урегулирования кризиса вокруг Ирана. Об этом он заявил в обращении к нации после заседания кабмина.

«С целью поиска путей урегулирования конфликта были проведены переговоры с 16 мировыми лидерами. Мой министр иностранных дел Хакан Фидан также провёл переговоры с более чем 50 коллегами в этом направлении», — сказал турецкий лидер.

Эрдоган разочарован ударами США и Израиля по Ирану
Эрдоган разочарован ударами США и Израиля по Ирану

Ранее Life.ru сообщал, что силы противовоздушной обороны НАТО сбили баллистическую ракету, запущенную из Ирана и вошедшую в воздушное пространство Турции. Системы ПВО НАТО в Восточном Средиземноморье перехватили цель, обломки упали в безлюдной местности в провинции Газиантеп — пострадавших нет.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Реджеп Тайип Эрдоган
  • Турция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar