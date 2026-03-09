Президент России Владимир Путин провёл в Кремле совещание, посвящённое ситуации на рынках нефти и газа. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Открывая встречу, российский лидер предложил сверить часы и обсудить, как скоординировать усилия государства и частных компаний с учётом происходящих событий. Он также отметил необходимость обсудить дальнейшие действия России в сфере мировой энергетики на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке.

Недавние заявления Владимира Путина о возможном прекращении поставок газа в Европу вызвали бурную реакцию на Западе. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что российский президент «блестяще заманил в ловушку» европейских лидеров, применив энергетическое оружие в самый неподходящий для них момент. По его словам, Брюссель сам себе вырыл яму, а антироссийская истерика бьёт по интересам Франции.