Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 марта, 16:12

Путин провёл совещание по ситуации на нефтегазовых рынках

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин провёл в Кремле совещание, посвящённое ситуации на рынках нефти и газа. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Открывая встречу, российский лидер предложил сверить часы и обсудить, как скоординировать усилия государства и частных компаний с учётом происходящих событий. Он также отметил необходимость обсудить дальнейшие действия России в сфере мировой энергетики на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке.

Путин подтвердил неизменную поддержку Ирана
Путин подтвердил неизменную поддержку Ирана

Недавние заявления Владимира Путина о возможном прекращении поставок газа в Европу вызвали бурную реакцию на Западе. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что российский президент «блестяще заманил в ловушку» европейских лидеров, применив энергетическое оружие в самый неподходящий для них момент. По его словам, Брюссель сам себе вырыл яму, а антироссийская истерика бьёт по интересам Франции.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar