Почти 5 тыс. жителей остались без света из-за удара ВСУ по Курской области

Украинские военные нанесли удар по энергообъекту в Курской области, после чего порядка 5 тысяч жителей региона в 8 населённых пунктах остались без света. Об этом рассказал в телеграм-канале губернатор Александр Хинштейн.

«Враг продолжает атаковать Беловский район. На этот раз укронацисты нанесли удар по объекту энергетики. В результате удара без электричества остались 8 населённых пунктов и порядка 5 тысяч человек», — уточнил он.