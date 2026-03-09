Почти 5 тыс. жителей остались без света из-за удара ВСУ по Курской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Kryvosheia Yurii
Украинские военные нанесли удар по энергообъекту в Курской области, после чего порядка 5 тысяч жителей региона в 8 населённых пунктах остались без света. Об этом рассказал в телеграм-канале губернатор Александр Хинштейн.
«Враг продолжает атаковать Беловский район. На этот раз укронацисты нанесли удар по объекту энергетики. В результате удара без электричества остались 8 населённых пунктов и порядка 5 тысяч человек», — уточнил он.
Накануне сообщалось, что 16-летняя девушка пострадала при детонации беспилотника ВСУ в селе Кукуевка Валуйского округа Белгородской области. Врачи диагностировали у неё минно-взрывную травму и баротравму.
