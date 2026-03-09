Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 марта, 16:52

Такер Карлсон призвал молиться о спасении мира

Такер Карслон. Обложка © ТАСС / EPA / LUKAS COCH

Такер Карслон. Обложка © ТАСС / EPA / LUKAS COCH

Американский журналист Такер Карлсон призвал молиться о спасении мира. Соответствующий пост появился на его странице в соцсети X.

«Молитесь, чтобы заклятие рассеялось и мир был спасён», написал он.

Журналист Карлсон заявил, что режим Зеленского поддерживает настоящих нацистов
Журналист Карлсон заявил, что режим Зеленского поддерживает настоящих нацистов

На днях президент США Дональд Трамп заявил, что журналист Такер Карлсон больше не связан с движением MAGA. Так он отреагировал на критику телеведущего в адрес военной операции против Ирана. По словам Трампа, Карлсон «сбился с пути» и больше не понимает, что значит ставить Америку на первое место.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Такер Карлсон
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar