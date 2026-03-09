Такер Карлсон призвал молиться о спасении мира

На днях президент США Дональд Трамп заявил, что журналист Такер Карлсон больше не связан с движением MAGA. Так он отреагировал на критику телеведущего в адрес военной операции против Ирана. По словам Трампа, Карлсон «сбился с пути» и больше не понимает, что значит ставить Америку на первое место.