Число жертв ударов Израиля по Ливану приблизилось к 500

В Ливане количество погибших под обстрелами со стороны Израиля увеличилось до 486, свыше 1,3 тысячи человек числятся ранеными. Такие данные озвучил Минздрав республики, сообщает телеканал Al Mayadeen.

«Число погибших в результате израильской агрессии с 2 марта возросло до 486, ранения получили 1 313 человек», — говорится в тексте.

Напомним, израильские военные начали обстрел Ливана, сославшись на атаку «Хезболлы» с ливанской территории. Позже ЦАХАЛ предпринял попытку высадки десанта на ливано-сирийской границе, но столкнулся с засадой «Хезболлы», понёс потери и отступил. Накануне, 8 марта, число жертв ударов Израиля по Ливану достигало 394.