Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 марта, 18:15

Число жертв ударов Израиля по Ливану приблизилось к 500

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

В Ливане количество погибших под обстрелами со стороны Израиля увеличилось до 486, свыше 1,3 тысячи человек числятся ранеными. Такие данные озвучил Минздрав республики, сообщает телеканал Al Mayadeen.

«Число погибших в результате израильской агрессии с 2 марта возросло до 486, ранения получили 1 313 человек», — говорится в тексте.

Франция запросила экстренное заседание СБ ООН из-за ситуации в Ливане
Франция запросила экстренное заседание СБ ООН из-за ситуации в Ливане

Напомним, израильские военные начали обстрел Ливана, сославшись на атаку «Хезболлы» с ливанской территории. Позже ЦАХАЛ предпринял попытку высадки десанта на ливано-сирийской границе, но столкнулся с засадой «Хезболлы», понёс потери и отступил. Накануне, 8 марта, число жертв ударов Израиля по Ливану достигало 394.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Ливан
  • Израиль
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar